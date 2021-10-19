Украина одержала очередную победу на суде по «скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое рассматривалось в течение семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.
Об этом сообщает De Telegraaf.
Отметим, речь идет о более чем 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.
За «скифское золото» украинская сторона судилась с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не передавали крымским музеям.
На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! „Скифское золото“ вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры — за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем „скифское золото“, а затем и Крым», — отметил он в своем Twitter.
На брифинге в Кропивницком еще до решения суда в Амстердаме премьер Денис Шмыгаль предположил, что «скифское золото» будет храниться в Киеве.
«Украина определится с местом хранения «скифского золота» после того, как получит решение суда, это может быть заповедник «София Киевская», — заявил глава правительства.
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