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Украина одержала очередную победу на суде по «скифскому золоту»

Украина одержала очередную победу на суде по «скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое рассматривалось в течение семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Отметим, речь идет о более чем 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.

За «скифское золото» украинская сторона судилась с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не передавали крымским музеям.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! „Скифское золото“ вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры — за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем „скифское золото“, а затем и Крым», — отметил он в своем Twitter.

На брифинге в Кропивницком еще до решения суда в Амстердаме премьер Денис Шмыгаль предположил, что «скифское золото» будет храниться в Киеве.

«Украина определится с местом хранения «скифского золота» после того, как получит решение суда, это может быть заповедник «София Киевская», — заявил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «Крым — золотой остров в Черном море» («скифское золото») должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции;
  • 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда;
  • в октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи ввиду подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела;
  • коллекцию «скифского золота» привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.
По материалам РБК-Украина
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