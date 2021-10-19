Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей

Национальный банк представил проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине, которая будет работать 24 часа в сутки 365 дней в год. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал детали проекта.
«Мы изучаем ведущий опыт и лучшие мировые практики внедрения систем мгновенных платежей для того, чтобы выработать собственный подход — полезный и приемлемый для украинского платежного рынка, — сказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин. — Создание системы мгновенных платежей в Украине будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту уровня финансовой инклюзии и безналичных расчетов».
Главная цель проекта:
Система будет иметь следующие особенности:
Внедрение мгновенных платежей (Instant payments) должно стать одним из индикаторов достижения развития открытой архитектуры финансового рынка, что предусмотрено стратегическим направлением «Инновационное развитие», определенным Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.
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