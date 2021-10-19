Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей

Национальный банк представил проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине, которая будет работать 24 часа в сутки 365 дней в год. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал детали проекта.

«Мы изучаем ведущий опыт и лучшие мировые практики внедрения систем мгновенных платежей для того, чтобы выработать собственный подход — полезный и приемлемый для украинского платежного рынка, — сказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин. — Создание системы мгновенных платежей в Украине будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту уровня финансовой инклюзии и безналичных расчетов».

Главная цель проекта:

предоставление возможности украинским пользователям делать быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций.

Система будет иметь следующие особенности:

будет работать 24 часа в сутки и 365 дней в году;

движение средств будет происходить между счетами пользователей;

мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);

инициирование операции с помощью мобильных приложений;

использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;

использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

Внедрение мгновенных платежей (Instant payments) должно стать одним из индикаторов достижения развития открытой архитектуры финансового рынка, что предусмотрено стратегическим направлением «Инновационное развитие», определенным Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Справка Finance.ua:

с 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины на базе международного стандарта ISO 20 022 и в круглосуточном режиме (24/7);

это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей;

кроме того, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20 022 платеж обогатится дополнительной информацией, а значительное количество процессов во время обработки платежей можно будет автоматизировать.

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