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День финансов: новые платежки за коммуналку, рейтинг банков по депозитам, расширение программы доступных кредитов

День финансов: новые платежки за коммуналку, рейтинг банков по депозитам, расширение программы доступных кредитов

В пятницу, 22 октября, о банковских и комунальных услугах.

Обновленные платежки за коммуналку. Украинцы начнут получать платежки за коммунальные услуги в новом формате. Квитанция будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии.

  • Нардеп также назвал основные причины резкого роста цен на газ. Среди них – температурные колебания, запуск «Северного потока-2», неэффективное планирование и восстановление мировой экономики после пандемии.

Себестоимость разовой поездки в столичном транспорте. Вскоре в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте. В КГГА подчеркивают, что повышение тарифов необходимо для стабильной работы транспорта. Сейчас, как заявляют чиновники, себестоимость поездки одного пассажира составляет более 20 гривень.

Акции от имени Новой почты. Новая почта предупреждает о мошенничестве. В мессенджерах пользователям компании приходят сообщения об акции, в которой можно выиграть деньги. На самом деле за ссылкой «прячется» вирус, который заражает смартфоны. Новая почта сейчас принимает меры по блокированию мошеннических веб-ресурсов и настоятельно рекомендует ни в коем случае не переходить по ссылкам, предлагающим принять участие в розыгрыше денег.

Доступных кредитов станет больше. Кабмин расширил условия предоставления доступных кредитов. К программе «Доступные кредиты 5−7−9%» добавлены ФЛП с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн залога. Также постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Навязывание банковских услуг. ФГВФЛ объясняет, что клиент может отказаться от кредитной карты, если банк выдает ее вместе с зарплатной. Банк не имеет права требовать от клиента приобретения любых товаров или услуг, потому что это запрещено законом.

Рейтинг банков по депозитам. По данным НБУ, по состоянию на 1 октября украинцы держат на депозитах в украинских банках 681,407 млрд гривен. Больше всего вкладов в ПриватБанке – 247,2 млрд гривен. Далее идут Альфа-банк – 46,8 млрд гривен, Райффайзен Банк – 43,3 млрд гривен, Укрсиббанк – 32,8 млрд гривен. На пятом месте – ПУМБ – 31,6 млрд гривен.

Депозит – это самый популярный способ инвестиции, однако существует множество других финансовых инструментов для инвестирования. На конференции «Жить на проценты» Маргулан Сейсембайев – основатель образовательной платформы margulan.info, управляющий партнёр фонда Asadel Partners, инвестор, общественный деятель, акционер более 20 компаний поделится секретами эффективных и успешных кейсов инвестирования. Не пропустите эту уникальную возможность! ⚡

По материалам Finance.UA
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