Украинцы будут получать платежки за коммуналку в новом формате

Украинцы начнут получать платежки за коммунальные услуги в новом формате. Квитанция будет содержать подробную информацию об их домах по потреблению услуг.
Как узнал Finance.ua от Министерства энергетики, это предусматривает закон «Об энергетической эффективности», принятый 21 октября.
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«Закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы, местного самоуправления, преодоления энергетической бедности, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить расходы на теплоснабжение», — сообщает Минэнергетики.
Как отмечается, повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов, и, в конечном итоге, — поможет предотвратить климатические изменения. Общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии.
Закон предусматривает создание нового формата платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать:
Крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в четыре года проводить энергоаудит. Это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо принимать для минимизации затрат в будущем. Таким образом, на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии.
Законом вводится масштабная программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне. Это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла.
С целью снижения расходов из госбюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.
Законом также впервые вводится ответственность за нарушения законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
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