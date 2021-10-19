Как осуществляется начисление субсидий в регионах из «красной» зоны

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Минсоцполитики, как начисляют субсидии в регионах «красной» зоны карантина.
Начисление субсидий для домохозяйств в регионах с “красным” уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.
Эти нормативы определены постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409 “Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания”.
Социальные нормативы:
Для пользования услугами по поставке и распределению природного газа:
Для пользования услугами по поставке и распределению электрической энергии в жилых помещениях (домах):
При этом предусмотрено, что на период карантина для регионов с установленным “красным” уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованной поставки холодной и горячей воды, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.
В октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.
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