Как осуществляется начисление субсидий в регионах из «красной» зоны

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Минсоцполитики, как начисляют субсидии в регионах «красной» зоны карантина.

Начисление субсидий для домохозяйств в регионах с “красным” уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.

Эти нормативы определены постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409 “Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания”.

Социальные нормативы:

для пользования услугами по централизованному водоснабжению – 2 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при наличии услуги по поставке горячей воды и 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии услуги по поставке горячей воды;

для пользования услугами по поставке горячей воды – 1,6 куб. метра на одного человека в месяц;

для пользования услугами по централизованному водоотведению – 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

Для пользования услугами по поставке и распределению природного газа:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

Для пользования услугами по поставке и распределению электрической энергии в жилых помещениях (домах):

в жилых помещениях (домах), кроме тех, которые указаны в абзацах третьем – шестом настоящего подпункта, – 70 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не более 190 кВт•ч в месяц;

оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды – 110 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 230 кВт•ч в месяц;

оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды – 130 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт•ч в месяц;

не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов – 100 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 220 кВт•ч в месяц;

При этом предусмотрено, что на период карантина для регионов с установленным “красным” уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованной поставки холодной и горячей воды, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

В октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.

Справка Finance.ua:

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях.

с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID -19 или отрицательного результата тестирования.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.