0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Как осуществляется начисление субсидий в регионах из «красной» зоны

Как осуществляется начисление субсидий в регионах из «красной» зоны

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Минсоцполитики, как начисляют субсидии в регионах «красной» зоны карантина.

Начисление субсидий для домохозяйств в регионах с “красным” уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.

Эти нормативы определены постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409 “Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания”.

Социальные нормативы:

  • для пользования услугами по централизованному водоснабжению – 2 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при наличии услуги по поставке горячей воды и 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии услуги по поставке горячей воды;
  • для пользования услугами по поставке горячей воды – 1,6 куб. метра на одного человека в месяц;
  • для пользования услугами по централизованному водоотведению – 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

Для пользования услугами по поставке и распределению природного газа:

  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

Для пользования услугами по поставке и распределению электрической энергии в жилых помещениях (домах):

  • в жилых помещениях (домах), кроме тех, которые указаны в абзацах третьем – шестом настоящего подпункта, – 70 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не более 190 кВт•ч в месяц;
  • оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды – 110 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 230 кВт•ч в месяц;
  • оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды – 130 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт•ч в месяц;
  • не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов – 100 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 220 кВт•ч в месяц;

При этом предусмотрено, что на период карантина для регионов с установленным “красным” уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованной поставки холодной и горячей воды, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

В октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях.
  • с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.