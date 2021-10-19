0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 283 0

НБУ опубликовал свежий рейтинг банков по депозитам (инфографика)

НБУ опубликовал свежий рейтинг банков по депозитам (инфографика)

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, увеличился на 0,3% к 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в НБУ, где больше всего вкладов украинцев.

Как сообщает Национальный банк Украины, больше всего вкладов в государственном «ПриватБанке» – 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков – 22 млн 890 тысяч.

Далее идут учреждения с иностранным капиталом – «Альфа-банк» – 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 417 тысяч, «Райффайзен Банк» – 43,3 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 586 тысяч, «Укрсиббанк» – 32,8 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 330 тысяч.

На пятом месте – ПУМБ – 31,6 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 479 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • Вкладчики банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, должны актуализировать свои данные.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.