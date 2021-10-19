НБУ опубликовал свежий рейтинг банков по депозитам (инфографика)

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, увеличился на 0,3% к 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в НБУ, где больше всего вкладов украинцев.

Как сообщает Национальный банк Украины, больше всего вкладов в государственном «ПриватБанке» – 247,2 млрд гривен. Количество вкладчиков – 22 млн 890 тысяч.

Далее идут учреждения с иностранным капиталом – «Альфа-банк» – 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 417 тысяч, «Райффайзен Банк» – 43,3 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 586 тысяч, «Укрсиббанк» – 32,8 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 330 тысяч.

На пятом месте – ПУМБ – 31,6 млрд гривен, количество вкладчиков – 2 млн 479 тысяч.

Справка Finance.ua:

Вкладчики банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, должны актуализировать свои данные.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита