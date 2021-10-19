Кабмин расширил условия предоставления доступных кредитов

Правительство приняло постановление для привлечения большего количества участников в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%».
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«Правительство приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ и „Доступная ипотека 7%“. Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП)», — отметил заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
Что меняется:
В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который покупает заемщик:
Принятым постановлением также утвержден порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5 или 7, или 9 процентов годовых.
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