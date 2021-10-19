Кабмин расширил условия предоставления доступных кредитов

Правительство приняло постановление для привлечения большего количества участников в государственных программах «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступная ипотека 7%».

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«Правительство приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ и „Доступная ипотека 7%“. Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП)», — отметил заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Что меняется:

в государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%» добавлены физические лица — предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством);

усовершенствована процедура сочетание программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления. Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы.

В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который покупает заемщик:

отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет);

увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Принятым постановлением также утвержден порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5 или 7, или 9 процентов годовых.

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