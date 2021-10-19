Имеет ли право банк к зарплатной карте навязывать еще и кредитную

Иногда банки во время открытия, например, зарплатной карты выдают в придачу еще и кредитную, утверждая, что первую без второй открыть никак нельзя.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в ФГВФЛ, правомерно ли это.

Навязывание банком услуг и продуктов — это нарушение действующего законодательства.

Ст. 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» запрещает банкам требовать от клиента приобретения любых товаров или услуг от банка либо от родственного или связанного лица банка как обязательное условие предоставления банковских услуг.

Если так случилось, что банк, в котором у вкладчика был депозит или текущий/карточный счет, обанкротился и перешел под управление Фонда гарантирования вкладов, Фонд возместит физлицам и ФЛП средства на таких счетах в пределах гарантированной суммы.

Для получения возмещения вкладчик может обратиться в любое отделение банков-агентов Фонда. Банк-агент после идентификации и верификации вкладчика выплачивает ему возмещение наличными или путем перевода средств на счет, указанный вкладчиком.

Инструкцией о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и законных интересов вкладчиков предусмотрено, что требование банка-агента Фонда к вкладчику приобрести услугу и/или заключить договор (например, банковского вклада или текущего/карточного счета) как условие получения гарантированного возмещения является навязыванием услуг.

В то же время банк может предложить воспользоваться другими своими услугами и это не является нарушением прав вкладчика, поскольку он сам будет решать, воспользоваться ими или нет.

Банк-агент фонда обязан:

производить выплату возмещения средств вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, в соответствии с нормативно-правовыми актами Фонда;

не навязывать услуги и не создавать препятствий для вкладчика, обратившегося к нему за получением гарантированного возмещения.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно получения возмещения средств по вкладу вкладчик имеет право обратиться в Фонд.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 августа 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов составила 624,7 млрд грн.

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