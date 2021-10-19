Компания Новая почта сообщила Finance.ua как порталу, который заботится о ваших финансах и предупреждает о мошеннических действиях, подробности о том, как мошенники проводят акции от имени Новой почты.

В компании отметили, что вы могли получить в один из своих месседжеров сообщение якобы от компании Новая почта об акции, в которой можно выиграть деньги.

Внимание! Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописан мошенниками адрес сайта Новой почты, но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта.

“Мы предполагаем, что когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражение вирусом смартфона. Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника”, – указывают в компании.

Как соблюдать правила безопасного пользования в мессенджерах:

Не открывайте сообщений от незнакомцев. Сразу удаляйте их и блокируйте незнакомого пользователя.

Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Если же вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли взломать мошенники.

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