День финансов: себестоимость украинского газа, угрозы для экономики Украины, блокирование карты за границей

Понедельник, 11 октября: Что делать, если заблокировали банковскую карту за границей, и какова себестоимость украинского газа.

Себестоимость украинского газа. Вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в следующем году себестоимость газа украинской добычи составит около 3 тыс. грн. за тысячу кубометров.

Министр энергетики Герман Галущенко также сообщил, что в стране дефицит угля и очень дорогой газ.

Также в одном из городов стартовал отопительный сезон.

Три главных угрозы для экономики Украины. Глава инвестиционной компании Dragon Capital назвал среди главных рисков для экономического развития Украины действия России, конъюнктуру на внешних рынках и возможный откат реформ.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль дал позитивный прогноз по экономике Украины.

Согласно сообщению Минфина, Украина потратит на выплаты по госдолгу в 2022 году на 13 миллиардов больше.

Соглашение с ЕС об «открытом небе». В Кабмине рассказали, что соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС позволит повысить в Украине конкуренцию, что снизит цены на перелеты внутри страны. Кроме того, договор даст больше возможностей для использования безвиза.

Растаможку еврономеров могут упростить. Как заявила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, льготный период для таможенного оформления автомобилей на европейской регистрации больше продлевать не будут. Но в его процедуру законодатели, возможно, внесут изменения.

Кстати, в сентябре украинцы купили новых машин на $316 млн.

График работы банков на День защитников. По сообщению НБУ, в октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней будет следующий.

Если же вы собрались за границу на выходные, будьте бдительны, чтобы не остатся там без денег в случае, если заблокируют банковскую карту. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, мы делимся с вами реальной историей: почему могут заблокировать карту, как этого можно избежать и что делать, если все же такое случилось.

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