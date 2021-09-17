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Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)

Украинцы в сентябре купили новых машин на $316 млн: какие в лидерах (инфографика)

В сентябре в Украине зарегистрировали 9 300 новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 316 млн долларов, а самой популярной моделью был кроссовер Kia Sportage. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у RST.ua, что покупают украинцы.

Внедорожники и кроссоверы составили 76% от всех зарегистрированных в августе новых автомобилей. Машины, оборудованные дизельными моторами, составляли 23% рынка.

Средняя стоимость каждого авто составила 34 000 долларов без учета цены дополнительного оборудования.

Самой популярной маркой в Украине была Toyota. Украинцы купили почти 1 500 таких автомобилей на сумму более 66 млн долларов.

Кроссовер Kia Sportage стал бестселлером среди моделей и покрыл 8% продаж. Кроме него часто покупали Toyota RAV4 и Renault Duster.

По сравнению с сентябрем прошлого года, в прошлом месяце в Украине увеличились продажи новых автомобилей на 24%. Тогда украинцы приобрели в автосалонах 7 500 авто общей стоимостью 240 млн долларов. Если сравнивать с августом этого года – рост составил 10%.


Инфографика RST.ua

Напомним, украинских водителей вскоре ждут новые штрафы. Штраф можно будет получить за управление авто на «механике», если в автошколе водитель сдаст экзамен на «автомате». Дело в том, что через три месяца будущие водители будут получать права спецкатегории – тем, кто учился на «автомате», будут ставить в соответствующей графе цифру 78. Она будет означать запрет водить авто с механической коробкой передач.

Новые правила не будут касаться тех, кто получал права давно — никаких отметок в их документах ставить не будут. Это из-за того, что раньше они сдавали экзамен на «механике», поэтому имеют право ездить и на «автомате».

Справка Finance.ua:

  • в августе украинцы приобрели 8 450 новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 266 млн долларов. Самой популярной маркой тогда было Renault, а кроссовер Kia Sportage был бестселлером среди моделей.
По материалам Finance.UA
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