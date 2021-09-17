В Кабмине оценили себестоимость украинского газа

Вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в следующем году себестоимость газа украинской добычи составит около 3 тыс. грн. за тысячу кубометров.
Об этом Любченко рассказал во время выступления в Верховной Раде.
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По его словам, правительство ожидает, что в 2022 году промышленность будет покупать природный газ по цене $ 350 за тысячу кубометров.
«Себестоимость украинского газа — чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину», — рассказал министр.
Он подчеркнул, что ь в Европе рыночная цена газа превышает 55 тыс. грн. Напоминаем, что 7 октября цена на природный газ в Европе резко упала после поднятия до рекордных показателей. Так, к отчетной дате торги начались со значения $ 1260 за тысячу кубометров. Но потом цены начали резко снижаться. Сначала стоимость фьючерсов упала до $ 1073,6, а через несколько минут откатилась еще ниже.
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