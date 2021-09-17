В Кабмине объяснили, что даст Украине соглашение с ЕС об «открытом небе»

Соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС позволит повысить в Украине конкуренцию, что снизит цены на перелеты внутри страны. Кроме того, договор даст больше возможностей для использования безвиза.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила, что в первую очередь соглашение об «открытом небе» с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины. «То есть компании с рынка ЕС смогут работать на украинском рынке. Это означает увеличение конкуренции, снижение цен, увеличение перелетов», — добавила она.

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По ее словам, приход на рынок европейских авиакомпаний позволит увеличить количество перелетов из других городов Украины, а не только из Киева.

«Будет больше возможностей пользоваться безвизом», — подчеркнула Стефанишина.