В одном из городов стартовал отопительный сезон

Сегодня, 11 октября, во Львове запускают отопительный сезон для всех потребителей теплоснабжающих предприятий. Дома и объекты теплоснабжения технически готовы к подаче отопления, пишет westnews.
Об этом сообщил городской совет Львова.
«С сегодняшнего дня мы начинаем в городе отопительный сезон. В первую очередь мы подаем тепло в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жильцов. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток.
Знаю, что не все люди уже хотят тепло, ведь за это все нужно платить. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть», – отметил во время утреннего эфира на радио «Люкс FM» городской голова Львова Андрей Садовый.
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