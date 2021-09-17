Украина потратит на выплаты по госдолгу в 2022 году на 13 миллиардов больше – прогноз Минфина

Министерство финансов повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 12,7 миллиарда гривень — до 438,5 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует октябрьский прогноз министерства, передает «Интерфакс-Украина».

Прогноз выплат по итогам 2021 года практически не изменился — 596 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу — 446,05 млрд грн.

Что касается прогноза выплат по госдолгу в октябре-декабре этого года, то он повышен на 3,35 млрд грн по сравнению с сентябрьскими данными — до 128,1 млрд грн.

Минфин понизил прогноз выплат в октябре на 0,31 млрд грн — до 43,18 млрд грн, тогда как в ноябре повысил прогноз выплат на 3,58 млрд грн — до 47,97 млрд грн, в декабре — на 0,07 млрд грн, до 36,96 млрд грн.

Выплаты по госдолгу в 2023 году Минфин оценил в 341 млрд грн, в 2024-м — в 325,8 млрд грн.