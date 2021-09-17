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Растаможку евроблях могут упростить, — Южанина

Растаможку евроблях могут упростить, — Южанина

Льготный период для таможенного оформления автомобилей на европейской регистрации больше продлевать не будут. Но в его процедуру законодатели, возможно, внесут изменения.

Об этом в комментарии UBR.ua заявила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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По ее словам, у определенной части автовладельцев возникли проблемы с растаможкой. В частности у тех, кто ввез машины через территорию РФ. Такой факт расценивается как ввоз из страны-агрессора.

Есть прямая норма, которая запрещает растаможивание автомобилей из страны-агрессора, подчеркнула она.

На заседании профильного парламентского комитета депутаты предложили внести поправку по данному пункту. А именно – оставить запрет только на произведенные в стране-агрессоре автомобили. Для тех, кто ввозит в Украину иномарки с территории РФ (т.н. перезаезд) – оставить возможность растаможки.

Особенно это актуально для жителей восточных регионов нашей страны, отметила народный депутат, но пока не известно, будет ли принята такая поправка.

Нина Южанина подчеркнула, что желающие воспользоваться льготным периодом растаможки евроблях – смогли это сделать. Но всегда будет определенное количество людей, которые по разным причинам не пойдут на такой шаг, подытожила она.

По материалам УБР
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