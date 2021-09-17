День финансов: новая схема расчетов за газ, банкоматы monobank, штрафы за подделку COVID-документов

Вторник, 28 сентября: пока Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов, monobank готовит первый банкомат:

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов. Ощадбанк сообщил, что закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Таким клиентам надо обратиться в отделение Ощадбанка до 30 сентября 2021 года и актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию.

Банкоматы monobank. Как сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, monobank готовится проводить тестирование своего первого банкомата.

Штрафы за подделку COVID-документов. Кабмин на заседании 22 сентября поддержал законопроект, который устанавливает ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Новая схема расчетов за газ. Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.

Новые 20 камер автофиксации нарушений ПДД. По словам первого заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого, с 28 сентября в Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской областях заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД.

Кстати об умных городах… В рамках нашей рубрики “Сколько стоит” вышло новое видео – Анатомия умного города, где мы рассказываем, как украинским городам стать смарт управляемыми.

Рынок труда 2021. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в начале сентября 2020 года, составила 12 420 грн. Тогда как соискатели в резюме просили больше и в среднем указывали желаемую зарплату в 13 783 грн.