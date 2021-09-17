Ответственность за подделку COVID-документов ужесточат: какие штрафы ждут нарушителей

Кабмин на заседании 22 сентября поддержал законопроект, который устанавливает ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие штрафы ждут нарушителей.

Предусматриваются следующие штрафы:

штраф от *17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для лиц, сознательно использующих поддельные документы;

штраф до 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для медицинских работников, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

штраф до 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

Справка Finance.ua:

Напомним, что ранее киберполиция разоблачила схему подделки сертификатов. Медработник и ее знакомый рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров. Они предлагали получить международный COVID -сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения ( ЭСЗ ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID -сертификат без внесения данных в ЭСЗ .

Получить COVID -сертификат в «Дії»: установить приложение «Дія»; перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID -сертификат — это услуга; затем отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Ибо это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

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