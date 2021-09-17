Удаленная работа: 5 горячих предложений на рынке труда

Удаленная работа остается в тренде. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от сайта robota.ua о вакансиях, в которых работодатели оставляют выбор за работником – работать в офисе или удаленно.

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Remote Creative Writer в BetterMe. Портрет идеального кандидата: опыт работы копирайтером (или связанная должность); носитель английского языка или владение английским; отличные навыки письма, редактирования и корректуры (английский и русский языки); сильные исследовательские навыки; творческая личность.

Гарантируется отсутствие бюрократии, полная свобода принимать решения и достигать блестящих результатов.

Support Team Member в Uvoteam. Рассматриваются кандидаты, проживающие в Киеве. Среди требований: свободное владение английским языком, внимание к деталям, ответственность; высокоразвитые межличностные и коммуникативные навыки; навыки управления временем, многозадачность; компьютерная грамотность (Gmail, Google Docs, интернет-браузеры, продукты Microsoft Office и др.); гибкость: возможность работать утром/днем/ночью.

Предлагается: медицинское страхование; дружественная домашняя атмосфера с гибким сменным графиком работы: утро (6.00-15.00), день (15.00-22.00), ночь (22.00-06.00); компенсация такси (утренняя и ночная смены); удобные режимы работы: полностью удаленный, офисный (Киев) или смешанный.

Агент по бронированию билетов Turkish Аirlines. Пожелания к кандидатам: свободное владение английским языком (не ниже Intermediate); хороший уровень владения ПК; ориентация на клиента, готовность помогать; личные качества: усидчивость, обучаемость, стрессоустойчивость, оптимизм.

Гарантируется: гибкий (плавающий) график; неполный рабочий день; возможность работать в ночные смены; почасовая оплата труда + ежемесячный бонус; работа в дружном молодом коллективе; обучение и тренинги за счет компании.

Дизайнер корпусной мебели в Idesthome. Рассматриваются кандидаты, которые имеют опыт работы с индивидуальными заказами мебели; которые знают материалы и мебельную фурнитуру; нацелены на достижение результата; инициативные, креативные, общительные, честные и порядочные; у которых грамотная речь, умеют общаться с клиентами; владеют программой Pro100, другие – приветствуются; умеют вести переговоры, выявлять потребности клиента, работать с возражениями и закрывать сделки.

Кандидатам, которые пройдут отбор, компания предлагает: достойный заработок (обсуждается на собеседовании); карьерный рост; своевременную и стабильную оплату; работу в коллективе профессионалов; официальное оформление; график: гибкий, удаленно.

Контент-мейкер в Ingainer. Необходимые hard skills: высокий уровень письменного английского (не ниже B2); умение делать грамотный перевод с английского на русский; умение пользоваться сервисами: Google Sheets, Canva, Adobe Photoshop. Будет плюсом: опыт создания простых gif-мемов, мини-видеороликов.

Условия и график: компания обучает новых сотрудников (3 дня интро); работа удаленно; возможность совмещать работу с обучением; 5 дней в неделю с 10.00 до 18.00, full time; зарплата – от 12 000 грн и выше; молодой и дружный коллектив.

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