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Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растут

Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растут

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у аналитиков сайта Work.ua, как за год изменилась ситуация с вакансиями и зарплатами.

Количество вакансий и резюме

В начале осени прошлого года линия спроса и предложения была очень разбалансирована. На сайтах поиска работы число вакансий уменьшалось, тогда как количество резюме росло.

Например, 1 сентября 2020 года на Work.ua было размещено 53 022 предложения о работе, а к началу октября этот показатель увеличился до 59 147. И с 15 января эта цифра начинает стремительно увеличиваться, а в середине мая вакансий уже стало 85 572.

Такие изменения, вероятно, связаны и с тем, что в то время в Украине ослабили карантинные ограничения, а работодатели начали вакцинации сотрудников, и все больше и больше компаний готовились к выходу в офисы, поэтому набирали персонал.


Инфографика: Work.ua

Выросла ли зарплата

Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в начале сентября 2020 года, составила 12 420 грн. Тогда как соискатели в резюме просили больше и в среднем указывали желаемую зарплату в 13 783 грн.

На текущий период медиана зарплат по всем сферам составляет: средняя зарплата по вакансиям – 13 506 грн, а по резюме – 14 868 грн.


Инфографика: Work.ua

Больше всего платят в таких категориях:

  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
  • «Недвижимость»;
  • «Строительство, архитектура»;
  • «Администрация, руководство среднего звена»;
  • «Страхование».

Самые высокие зарплаты предлагают в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе — около 13 300 грн, самую низкую — в Ровно — 10 871 грн в месяц.

Формат работы выбирают компании

Если в сентябре 2020 года компании предлагали 2 799 вакансий с дистанционной занятостью, то сейчас — 6 486. Чаще всего ищут удаленных сотрудников в 5 таких категориях:

  • «IT, компьютеры, интернет»;
  • «СМИ, издательство, полиграфия»;
  • «Дизайн, творчество»;
  • «Культура, музыка, шоу-бизнес»;
  • «Телекоммуникация и связь».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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