Рынок труда 2021: количество вакансий увеличивается, зарплаты растут

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у аналитиков сайта Work.ua, как за год изменилась ситуация с вакансиями и зарплатами.
Количество вакансий и резюме
В начале осени прошлого года линия спроса и предложения была очень разбалансирована. На сайтах поиска работы число вакансий уменьшалось, тогда как количество резюме росло.
Например, 1 сентября 2020 года на Work.ua было размещено 53 022 предложения о работе, а к началу октября этот показатель увеличился до 59 147. И с 15 января эта цифра начинает стремительно увеличиваться, а в середине мая вакансий уже стало 85 572.
Такие изменения, вероятно, связаны и с тем, что в то время в Украине ослабили карантинные ограничения, а работодатели начали вакцинации сотрудников, и все больше и больше компаний готовились к выходу в офисы, поэтому набирали персонал.
Инфографика: Work.ua
Выросла ли зарплата
Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в начале сентября 2020 года, составила 12 420 грн. Тогда как соискатели в резюме просили больше и в среднем указывали желаемую зарплату в 13 783 грн.
На текущий период медиана зарплат по всем сферам составляет: средняя зарплата по вакансиям – 13 506 грн, а по резюме – 14 868 грн.
Инфографика: Work.ua
Больше всего платят в таких категориях:
Самые высокие зарплаты предлагают в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе — около 13 300 грн, самую низкую — в Ровно — 10 871 грн в месяц.
Формат работы выбирают компании
Если в сентябре 2020 года компании предлагали 2 799 вакансий с дистанционной занятостью, то сейчас — 6 486. Чаще всего ищут удаленных сотрудников в 5 таких категориях:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 1167 13
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 728 6
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов4 ч. назад - 582 5
На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhoneВчера, 23:40 - 1504 4
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 9781 4
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 9781 4
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 3085 2
В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений12 ч. назад - 2120
Удаленная работа: 5 горячих предложений на рынке труда6 ч. назад - 1511
На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhoneВчера, 23:40 - 1504 4
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1595 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 437 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1509 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1081 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1038 5