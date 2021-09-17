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У monobank появятся собственные банкоматы (фото)

У monobank появятся собственные банкоматы (фото)

monobank готовится проводить тестирование своего первого банкомата. Finance. uа как портал, который сообщает о новинках банков, узнал, что monobank появятся собственные банкоматы.

«К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину», — отметил сооснователь банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

Напомним, ранее monobank объявил о выходе на рынок эквайринга. Эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте). Новый продукт monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

Справка Finance.ua:

  • Функции приложения monobank, о которых вы могли не знать.
По материалам Finance.UA
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