У monobank появятся собственные банкоматы (фото)

monobank готовится проводить тестирование своего первого банкомата. Finance. uа как портал, который сообщает о новинках банков, узнал, что monobank появятся собственные банкоматы.

«К нам приехал на тесты первый банкомат — банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину», — отметил сооснователь банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

Напомним, ранее monobank объявил о выходе на рынок эквайринга. Эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте). Новый продукт monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

Справка Finance.ua: