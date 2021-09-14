monobank объявил о выходе на рынок эквайринга

monobank официально объявил о старте предзаказа на эквайринг и запустил страницу об этой услуге.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

О чем речь? Эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте). Новый продукт monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

«Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили, какая карта должна быть верхней в кошельке. Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом», — пишет Гороховский.

По его словам, если бизнес оставит заявку сейчас, то уже в октябре сможет протестировать услугу.

Какие преимущества эквайринга от monobank? Сооснователь необанка отметил такие преимущества:

отсутствие «железяк» — оплата будет происходить наведением на QR;

QR-код можно приклеить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в офлайн;

почти сразу после релиза появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna — для разделения покупки на 4 платежа и оплаты на 30-й день;

тариф 1,8%, никаких арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Что это значит? Таким образом monobank сможет усилить свое присутствие на b2b-рынке, предоставляя больше услуг бизнесу. Напомним, на днях компания купила сервис expirenza: сделают единый QR-код для ресторанов — отзывы, меню, оплата, чаевые.