0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

monobank объявил о выходе на рынок эквайринга

monobank объявил о выходе на рынок эквайринга

monobank официально объявил о старте предзаказа на эквайринг и запустил страницу об этой услуге.

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

О чем речь? Эквайринг — это возможность приема платежей. Их условно разделяют на офлайн-платежи (через POS-терминалы) и онлайн-платежи (оплата на сайте). Новый продукт monobank станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

«Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили, какая карта должна быть верхней в кошельке. Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом», — пишет Гороховский.

По его словам, если бизнес оставит заявку сейчас, то уже в октябре сможет протестировать услугу.

Какие преимущества эквайринга от monobank? Сооснователь необанка отметил такие преимущества:

  • отсутствие «железяк» — оплата будет происходить наведением на QR;
  • QR-код можно приклеить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в офлайн;
  • почти сразу после релиза появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna — для разделения покупки на 4 платежа и оплаты на 30-й день;
  • тариф 1,8%, никаких арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Что это значит? Таким образом monobank сможет усилить свое присутствие на b2b-рынке, предоставляя больше услуг бизнесу. Напомним, на днях компания купила сервис expirenza: сделают единый QR-код для ресторанов — отзывы, меню, оплата, чаевые.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.