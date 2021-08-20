monobank купил платформу для работы с отзывами посетителей и запускает новый сервис

monobank купил сервис отзывов Expirenza. Сумма сделки не сообщается. Finance.ua как портал, который следит за банковскими новациями, узнал, что готовит для украинцев мобильный банк.
Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, Expirenza.com — платформа для работы с отзывами посетителей, основанная в 2019 году киевскими предпринимателями Александром Гудковым и Михаилом Селецким.
Сегодня в Expirenza больше 2000 клиентов: рестораны, частные клиники, салоны красоты и другие. Среди пользователей Expirenza: Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, Добробут, Тайский и Китайский привет, Черноморка, Sport Life и многие другие. В компании работают 11 человек.
“Теперь сервис объединит в себе оплату в ресторанах от monobank с сервисами expirenza. Мы сделаем единый QR-код для ресторанов — отзывы, меню, оплата и чаевые. Новое название сервиса «Expirenza by mono»”, – написал Гороховский.
Новые функции для приема платежей, оплата заказа по QR-коду и другие возможности будут доступны заведениям Украины уже в сентябре-октябре и будут работать с любыми банковскими картами.
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