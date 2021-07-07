monobank упростил работу с платежами для ФЛП

monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам и разрешил ФЛП пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Об этом говорится в письме банка, которое он разослал клиентам.

Что изменилось? Отмечается, что отныне появилась возможность пополнения счета физлиц-предпринимателей через терминальные сети и кассы банков.

Комиссии со стороны monobank нет. Возможны комиссии на стороне терминальных сетей и других банков. В кассах Универсал Банка комиссии нет.

Кроме того, изменились и некоторые тарифы. В частности:

поиск средств во время перевода по запросу клиента: $40 для SWIFT -платежей в долларах, 40 евро для SWIFT -платежей в других валютах;

уточнения, корректировки или возврат SWIFT -перевода по запросу клиента: $40 для SWIFT -платежей в долларах, 40 евро для SWIFT -платежей в других валютах.

Напомним, недавно мобильный monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ.

Справка Finance.ua:

Ранее соучредитель интернет-банка Олег Гороховский рассказал о новой версии приложения monobank. Там появилась возможность подвязать и контролировать детскую карточку обоим родителям.

Предпринимателям добавили прием платежей за товары/услуги по номеру карты как обычный p2p-перевод, а также возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета.