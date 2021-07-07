0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

monobank упростил работу с платежами для ФЛП

monobank упростил работу с платежами для ФЛП

monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам и разрешил ФЛП пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Об этом говорится в письме банка, которое он разослал клиентам.

Что изменилось? Отмечается, что отныне появилась возможность пополнения счета физлиц-предпринимателей через терминальные сети и кассы банков.

Комиссии со стороны monobank нет. Возможны комиссии на стороне терминальных сетей и других банков. В кассах Универсал Банка комиссии нет.

Кроме того, изменились и некоторые тарифы. В частности:

  • поиск средств во время перевода по запросу клиента: $40 для SWIFT-платежей в долларах, 40 евро для SWIFT-платежей в других валютах;
  • уточнения, корректировки или возврат SWIFT-перевода по запросу клиента: $40 для SWIFT-платежей в долларах, 40 евро для SWIFT-платежей в других валютах.

Напомним, недавно мобильный monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ.

Справка Finance.ua:

  • Ранее соучредитель интернет-банка Олег Гороховский рассказал о новой версии приложения monobank. Там появилась возможность подвязать и контролировать детскую карточку обоим родителям.
  • Предпринимателям добавили прием платежей за товары/услуги по номеру карты как обычный p2p-перевод, а также возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета.
  • Также для удобства бухгалтеров добавили сервис «реестровые платежи», чтобы было удобно выплачивать зарплату своим сотрудникам на карты monobank.

Заказать карту monobank на Finance.ua

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.