monobank упростил работу с платежами для ФЛП

monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам и разрешил ФЛП пополнять счет через терминалы и кассы банков.
Об этом говорится в письме банка, которое он разослал клиентам.
Что изменилось? Отмечается, что отныне появилась возможность пополнения счета физлиц-предпринимателей через терминальные сети и кассы банков.
Комиссии со стороны monobank нет. Возможны комиссии на стороне терминальных сетей и других банков. В кассах Универсал Банка комиссии нет.
Кроме того, изменились и некоторые тарифы. В частности:
Напомним, недавно мобильный monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ.
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