0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 332 0

Гороховский назвал цену monobank

Гороховский назвал цену monobank

monobank уже стоит более $1 млрд.

Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

“Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта «конфетка» по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов”, – написал он.

По его словам, для успеха нужен адский труд и сумасшедшая удача.

Заказать карту monobank на Finance.ua 💳

“Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна. Да, в Украине непросто, но в США, Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так”, – добавил Гороховский.

Справка Finance.ua:

  • ранее в СМИ появилась информация о том, что Альфа-Банк готовится к покупке monobank. Однако Гороховский опроверг эти слухи;
  • в июне monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ;
  • также в обновленной версии приложения monobank появились нововведения для бизнеса.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.