Гороховский назвал цену monobank

monobank уже стоит более $1 млрд.
Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.
“Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта «конфетка» по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов”, – написал он.
По его словам, для успеха нужен адский труд и сумасшедшая удача.
“Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна. Да, в Украине непросто, но в США, Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так”, – добавил Гороховский.
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