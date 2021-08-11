Гороховский назвал цену monobank

monobank уже стоит более $1 млрд.

Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

“Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта «конфетка» по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов”, – написал он.

По его словам, для успеха нужен адский труд и сумасшедшая удача.

“Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна. Да, в Украине непросто, но в США, Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так”, – добавил Гороховский.

Справка Finance.ua:

ранее в СМИ появилась информация о том, что Альфа-Банк готовится к покупке monobank. Однако Гороховский опроверг эти слухи;

в июне monobank выпустил для своих клиентов — физлиц-предпринимателей новый продукт — виртуальную карту-ключ;