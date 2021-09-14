0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Функции приложения monobank, о которых вы могли не знать

Функции приложения monobank, о которых вы могли не знать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у сооснователя monobank Олега Гороховского о скрытых функциях в приложении мобильного банка.

“По мере развития приложения у нас появляются функции, которые нужны относительно небольшому проценту клиентов. Мы не делаем их явными для того, чтобы приложение по-прежнему сохраняло легкость, «не шумело» и казалось простым, ведь сделать что-то просто по-настоящему сложно”, – сообщил Гороховский.

Функции, о которых вы могли не знать:

  • если в приложении прижать номер карты, то номер карты скопируется в буфер обмена;
  • если скопировать сообщение, которое вы получили в SMS с номером карты и текстом, то при отправке платежа в пункте меню перевод на карту внизу у вас будет светиться подсказка с номером карты, который вы скопировали в буфер, то есть не нужно отдельно копировать номер карты из текстового сообщения, просто можно скопировать сообщение целиком;
  • перевод из контактной книги. Если у получателя больше одной карты mono, то зажав его долгим тапом при переводе вы увидите его список карт и можете выбрать ту карту, на которую хотите перевести деньги;
  • если карта получателя и отправителя в разных валютах, вы можете выбрать, в эквиваленте какой валюты вы хотите отправить платеж – карты получателя или отправителя. Для этого нажмите значок валюты при создании платежа и он поменяется. Платежи по Украине отправляются в гривне. Этим переключателем вы просто выбираете эквивалент суммы списания;

Читайте также: «Фамилия отправителя денег отображается» – Гороховский отреагировал на сообщение клиентки

  • сообщения, которые банк отправляет вам в выписку, можно удалить свайпом влево;
  • если потрясти телефоном, то появится поиск того, кто поблизости, и если он тоже потрясет телефоном вы увидите друг друга и можете сделать перевод, не выясняя номер карты. Это называется «Shake to Pay» и это достаточно популярный способ перевода средств с карты на карту;
  • если карту поднести к андроид-смартфону с NFC и немного подержать, приложение откроется в режиме перевода на эту карту. Также в настройках есть выключатель этой функции для тех, кто носит телефон вместе с картами;
  • если нажать на значок лупы в верхнем правом углу выписки, откроется поиск по выписке и там можно отфильтровать платежи по категориям и по датам, чтобы легче найти интересующую трату;
  • режим «инкогнито» – позволяет зайти в приложение в режиме, когда скрыты все чувствительные данные. Включается двойным нажатием на баланс или долгим нажатием на иконку при входе в приложение. Кроме того, если нажать на сумму баланса в деталях транзакции, она скрывается – это удобно, когда вы хотите отправить кому-то скриншот р2р-платежа;
  • если нажать на курсы валют в разделе «Ещё», приложение покажет вам больше курсов. Когда вы находитесь не в еврозоне или США, один из курсов вверху приложения заменит на курсы той страны, в которой вы находитесь.

Заказать карту monobank на Finance.ua 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.