Функции приложения monobank, о которых вы могли не знать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у сооснователя monobank Олега Гороховского о скрытых функциях в приложении мобильного банка.
“По мере развития приложения у нас появляются функции, которые нужны относительно небольшому проценту клиентов. Мы не делаем их явными для того, чтобы приложение по-прежнему сохраняло легкость, «не шумело» и казалось простым, ведь сделать что-то просто по-настоящему сложно”, – сообщил Гороховский.
Функции, о которых вы могли не знать:
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