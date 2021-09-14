Функции приложения monobank, о которых вы могли не знать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у сооснователя monobank Олега Гороховского о скрытых функциях в приложении мобильного банка.

“По мере развития приложения у нас появляются функции, которые нужны относительно небольшому проценту клиентов. Мы не делаем их явными для того, чтобы приложение по-прежнему сохраняло легкость, «не шумело» и казалось простым, ведь сделать что-то просто по-настоящему сложно”, – сообщил Гороховский.

Функции, о которых вы могли не знать:

если в приложении прижать номер карты, то номер карты скопируется в буфер обмена;

если скопировать сообщение, которое вы получили в SMS с номером карты и текстом, то при отправке платежа в пункте меню перевод на карту внизу у вас будет светиться подсказка с номером карты, который вы скопировали в буфер, то есть не нужно отдельно копировать номер карты из текстового сообщения, просто можно скопировать сообщение целиком;

с номером карты и текстом, то при отправке платежа в пункте меню перевод на карту внизу у вас будет светиться подсказка с номером карты, который вы скопировали в буфер, то есть не нужно отдельно копировать номер карты из текстового сообщения, просто можно скопировать сообщение целиком; перевод из контактной книги. Если у получателя больше одной карты mono, то зажав его долгим тапом при переводе вы увидите его список карт и можете выбрать ту карту, на которую хотите перевести деньги;

если карта получателя и отправителя в разных валютах, вы можете выбрать, в эквиваленте какой валюты вы хотите отправить платеж – карты получателя или отправителя. Для этого нажмите значок валюты при создании платежа и он поменяется. Платежи по Украине отправляются в гривне. Этим переключателем вы просто выбираете эквивалент суммы списания;

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