«Фамилия отправителя денег отображается» - Гороховский отреагировал на сообщение клиентки

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил о том, что во время получения платежей monobank у клиентов цифрового банка теперь в выписке отображается фамилия отправителя денег.
Об этом заявил Олег Гороховский в Facebook.
С чего началось – с персональной жалобы одной из клиенток банка, из-за того что не высвечивались фамилии, кто отправлял средства с карты monobank.
«…Я уже не раз обращалась на горячую линию с этим предложением-замечанием. Но результата «0». В monobank не видна фамилия человека, который пересылает средства с карты Монобанка на карту Монобанка… Но потом наступает самое худшее: когда ты приходишь в бухгалтерию на работе и даешь им выписку из банка, где плательщиком является «Анна Б.» и тебе отказывают вернуть средства, так как нет официального подтверждения, что средства и в самом деле поступили от «Букет Анны Сергеевны», потому что в выписке monobank средства поступили от «Анны Б.», — написала она.
На что Олег Гороховский ответил, что «после вашего обращения мы исправили это, и фамилия отправителя отображается в выписке полностью при платежах внутри monobank.
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