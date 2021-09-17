Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.

Об этом свидетельствует постановление от 27 сентября 2021 г. № 1011, обнародованное на Правительственном портале.

Одним из пунктов определено «содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда ежемесячно такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления».

Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК «Нафтогаз Украины» в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

Справка Finance.ua:

газоснабжающие компании изменили тарифы на газ для населения в октябре. Напомним, в сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются гораздо более выгодными;

долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился. По состоянию на 1 августа он составил 64,4 млрд грн, это на 15,5% больше, чем в августе 2020 года. Самые большие долги накопились за газ и горячую воду.

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