Правительство и «Нафтогаз» готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.
Об этом свидетельствует постановление от 27 сентября 2021 г. № 1011, обнародованное на Правительственном портале.
Одним из пунктов определено «содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда ежемесячно такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления».
Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК «Нафтогаз Украины» в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 2116 22
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 1032 11
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов2 ч. назад - 383 5
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 618 5
На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhoneВчера, 23:40 - 1254 4
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 9089 4
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 2879 2
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 2116 22
В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений10 ч. назад - 1815
Удаленная работа: 5 горячих предложений на рынке труда5 ч. назад - 1265
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1583 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 434 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1504 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1077 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1038 5