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Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банка

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банка

Ощадбанк сообщил, что закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Finance.ua как портал, который следит за банковскими изменениями, узнал, как действовать клиентам Ощадбанка.

Что надо сделать таким клиентам. Обратиться в отделение Ощадбанка до 30 сентября 2021 года и актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию, а также решить вопрос о получении средств по неподвижным текущим и вкладным (депозитным) счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение АО «Ощадбанк», то:

  • банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;
  • банк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета;
  • такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО «Ощадбанк», и его уплату в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов для вкладных (депозитных) счетов физических лиц в национальной валюте.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов составила 622,86 млрд грн (в августе 2021 г. — 624,7 млрд грн).

О главных изменениях, которые касаются клиентов банков, мы также информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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