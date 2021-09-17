Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что делать клиентам банка

Ощадбанк сообщил, что закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Finance.ua как портал, который следит за банковскими изменениями, узнал, как действовать клиентам Ощадбанка.
Что надо сделать таким клиентам. Обратиться в отделение Ощадбанка до 30 сентября 2021 года и актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию, а также решить вопрос о получении средств по неподвижным текущим и вкладным (депозитным) счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.
При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение АО «Ощадбанк», то:
О главных изменениях, которые касаются клиентов банков, мы также информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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