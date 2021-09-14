День финансов: почтоматы Укрпочты, особенности приложения от Альфа-Банка, инспекторы Коммунальной службы перевозок

Пятница, 17 сентября. Хорошие новости для будущих родителей, и малообеспеченных граждан, которые планируют открыть свое дело.

Миссия МВФ в виртуальном формате. Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября. МВФ намерен сосредоточиться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы НБУ, реформами в судебной сфере, восстановлением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого финансового положения.

Что ждут от гривны в проекте госбюджета-2022. Согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Напомним, сейчас курс гривны к доллару незначительно колеблется в коридоре 26,5−27 грн/долл. и на фоне положительного сальдо платежного баланса ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Первые среди частных небанковских финучреждений. Финансовая компания НоваПей, входящая в группу компаний «Новая Почта», стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard. Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективно использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта. До этого НоваПей использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

Повышение выплат для молодых родителей. Выплаты при рождении ребенка в Украине планируют повысить до 50−150 тыс. гривен в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается пособие. Это будет первое повышение выплат на детей с 2014 года. Авторы законопроекта считают, что повышение выплат поддержит молодых родителей и улучшит рождаемость в Украине.

Смелянский и почтоматы Укрпочты. Сегодня же Укрпочта запустила проект по внедрению почтоматов в своих отделениях. Сам гендиректор компании Игорь Смелянский показал, как воспользоваться услугой. Как отметили в компании, пока почтоматы — пилотный проект, такой вариант нельзя самостоятельно выбрать при отправке посылки. Но Укрпочта будет предлагать его части клиентов.

Помощь малообеспеченным на социальное предпринимательство. С 1 января следующего года в Украине заработает программа, в рамках которой малообеспеченные граждане смогут получить поддержку на социальное предпринимательство. Государство будет оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса. В Минсоцполитики отметили, что эту программу уже опробовали в пилотном режиме в трех областях, и она показала хорошие результаты.

Кстати, наше государство предлагает еще одной категории украинцев помощь – льготный ипотечный кредит для ВПЛ, условия по которому намного выгоднее рыночной ипотеки. Finance.ua решил разобраться, как принять участие в программе и какое жилье в итоге можно получить:

Новые стандарты в транспорте Киева. В столице начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок. Они будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города: температурного режима в салонах, наличия всех необходимых документов у водителей, отсутствия шумового и визуального загрязнения внутри автобуса и многое другое. Для фиксации нарушений инспекторы будут «вооружены» постоянно включенными боди-камерами.

Цены на репетиторов. Согласно данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в этом году чаще всего онлайн-репетиторов нанимали для подготовки будущих абитуриентов к ЗНО, а также чтобы подтянуть учеников по базовым дисциплинам. Например, репетитор по физике обходится в 400 грн, по точным наукам – в 450.

Востребованность онлайн-репетиторов по иностранным языкам осталась на уровне прошлого года. Традиционно самый популярный — английский. Один час занятий с репетитором по английскому языку обойдется в 615 грн.

Добавим, что управлять своими средствами удобнее с помощью мобильных приложений банков. К примеру, можно воспользоваться Sense SuperApp — это новый цифровой банк от Альфа-Банка Украина, который пришел на замену старому приложению Alfa-Bank Mobile. Finance.ua изучил все его ключевые функции и делится своими впечатлениями.