Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)

Укрпочта запускает пилотный проект по внедрению почтоматов в своих отделениях. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали проекта.

Как рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский, для пилотного проекта почтоматы установили в части киевских отделений.

Кто сможет воспользоваться. Поскольку пока почтоматы — пилотный проект, такой вариант нельзя самостоятельно выбрать при отправке посылки, но Укрпочта будет предлагать его части клиентов.

Как пользоваться:

получить смс;

ввести код;

получить посылку.

“В следующем году Укрпочта собирается масштабировать эту услугу по всей стране с интеграцией в мобильном приложении, личном кабинете и т. д. Начнут с городов с населением в более 100 тысяч населения. Почтоматы будут работать 24\\7”, – рассказал Смелянский.

Напомним, Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.

Также компания подписала контракт на строительство первого автоматизированного логистическо-сортировочного центра «Киев – Борисполь» с компанией-застройщиком Tetra Invest (ООО «Тетра Инвест») стоимостью $46 млн.

Справка Finance.ua:

Укрпочта планирует обеспечить доступность цифровых и банковских услуг в каждом населенном пункте страны с помощью передвижных отделений;

бригада будет доставлять всё необходимое в дома людей, а также помогать оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный счет и т.д.;