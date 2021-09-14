0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 219 0

Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)

Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)

Укрпочта запускает пилотный проект по внедрению почтоматов в своих отделениях. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали проекта.

Как рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский, для пилотного проекта почтоматы установили в части киевских отделений.

Кто сможет воспользоваться. Поскольку пока почтоматы — пилотный проект, такой вариант нельзя самостоятельно выбрать при отправке посылки, но Укрпочта будет предлагать его части клиентов.

Как пользоваться:

  • получить смс;
  • ввести код;
  • получить посылку.

“В следующем году Укрпочта собирается масштабировать эту услугу по всей стране с интеграцией в мобильном приложении, личном кабинете и т. д. Начнут с городов с населением в более 100 тысяч населения. Почтоматы будут работать 24\\7”, – рассказал Смелянский.

Напомним, Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.

Также компания подписала контракт на строительство первого автоматизированного логистическо-сортировочного центра «Киев – Борисполь» с компанией-застройщиком Tetra Invest (ООО «Тетра Инвест») стоимостью $46 млн.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта планирует обеспечить доступность цифровых и банковских услуг в каждом населенном пункте страны с помощью передвижных отделений;
  • бригада будет доставлять всё необходимое в дома людей, а также помогать оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный счет и т.д.;
  • в передвижных отделениях можно будет даже снять деньги с карты.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.