Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)

Укрпочта запускает пилотный проект по внедрению почтоматов в своих отделениях. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали проекта.
Как рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский, для пилотного проекта почтоматы установили в части киевских отделений.
Кто сможет воспользоваться. Поскольку пока почтоматы — пилотный проект, такой вариант нельзя самостоятельно выбрать при отправке посылки, но Укрпочта будет предлагать его части клиентов.
Как пользоваться:
“В следующем году Укрпочта собирается масштабировать эту услугу по всей стране с интеграцией в мобильном приложении, личном кабинете и т. д. Начнут с городов с населением в более 100 тысяч населения. Почтоматы будут работать 24\\7”, – рассказал Смелянский.
Напомним, Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.
Также компания подписала контракт на строительство первого автоматизированного логистическо-сортировочного центра «Киев – Борисполь» с компанией-застройщиком Tetra Invest (ООО «Тетра Инвест») стоимостью $46 млн.
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