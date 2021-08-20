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Деньги с карты и пополнение мобильного в селах: на что способны передвижные отделения Укрпочты

Деньги с карты и пополнение мобильного в селах: на что способны передвижные отделения Укрпочты

Укрпочта планирует обеспечить доступность цифровых и банковских услуг в каждом населенном пункте страны с помощью передвижных отделений.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в компании, что изменится для работников и клиентов Укрпочты.

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«Этот проект давно не только о том, чтобы купить машины и компьютеры. Он о современном клиентском сервисе и обслуживании «в один клик», об отчетности каждый день, о качественно новых условиях работы для сотрудников, о новой странице в истории Укрпочты и Украины», – говорит генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.


Фото: Укрпочта

Как было раньше. До запуска передвижных отделений в небольших селах работали стационарные отделения, здания которых часто в полуразрушенном состоянии. А хутора, где проживают несколько десятков человек, обслуживали постоянные почтальоны.

Что изменится. Эту функцию на себя возьмут передвижные отделения с бригадой из трех человек: почтальона, водителя-сопровождающего и начальника передвижного отделения. Бригада будет доставлять всё необходимое в дома людей, а также помогать оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный счет и т.д.

В передвижных отделениях можно будет даже снять деньги с карты.

«Банковские отделения и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов страны», – обращает внимание Игорь Смелянский.


Фото: Укрпочта

Он также добавил, что благодаря передвижным отделениям Укрпочты 37% населения вообще впервые получит доступ к банковской инфраструктуре.

Что изменится для работников:

  • в селах почтальоны обычно работают не на полную, а на 0,2-0,3 ставки. То есть они получают наименьшую зарплату в стране. С запуском передвижных отделений почтальоны получили возможность работать на полную ставку и, соответственно, больше зарабатывать. В среднем зарплата таких почтальонов вырастет на 70% (среднемесячная зарплата почтальона в 2020 году составила 6259 грн).

Сколько стоит передвижное отделение:

  • деньги на реализацию проекта Укрпочта взяла из своего оборота, а также привлекла кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Соответствующее соглашение на 63 млн евро стороны подписали в ноябре прошлого года;
  • закупку автомобилей Укрпочта проводила через систему ProZorro, что позволило приобрести базовый автомобиль по цене на 21,3% ниже рыночной. Стоимость одного полноценного передвижного отделения Укрпочты после всех необходимых модификаций составила 679,4 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • передвижные отделения – это не выдумка, а реализация успешного мирового опыта. По данным Всемирного почтового союза, их использовали и используют 142 почтовые администрации мира;
  • среди них: Австралия, Австрия, страны Балтии, Великобритания, Израиль, Италия, Венгрия, Швейцария.
По материалам Finance.UA
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