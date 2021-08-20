Деньги с карты и пополнение мобильного в селах: на что способны передвижные отделения Укрпочты

Укрпочта планирует обеспечить доступность цифровых и банковских услуг в каждом населенном пункте страны с помощью передвижных отделений.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в компании, что изменится для работников и клиентов Укрпочты.
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«Этот проект давно не только о том, чтобы купить машины и компьютеры. Он о современном клиентском сервисе и обслуживании «в один клик», об отчетности каждый день, о качественно новых условиях работы для сотрудников, о новой странице в истории Укрпочты и Украины», – говорит генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Фото: Укрпочта
Как было раньше. До запуска передвижных отделений в небольших селах работали стационарные отделения, здания которых часто в полуразрушенном состоянии. А хутора, где проживают несколько десятков человек, обслуживали постоянные почтальоны.
Что изменится. Эту функцию на себя возьмут передвижные отделения с бригадой из трех человек: почтальона, водителя-сопровождающего и начальника передвижного отделения. Бригада будет доставлять всё необходимое в дома людей, а также помогать оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный счет и т.д.
В передвижных отделениях можно будет даже снять деньги с карты.
«Банковские отделения и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов страны», – обращает внимание Игорь Смелянский.
Фото: Укрпочта
Он также добавил, что благодаря передвижным отделениям Укрпочты 37% населения вообще впервые получит доступ к банковской инфраструктуре.
Что изменится для работников:
Сколько стоит передвижное отделение:
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