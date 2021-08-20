Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставку

Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.
Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Интерфакс-Украина.
Читайте также: «Укрпочта» получит первый автоматизированный логистическо-сортировочный центр за $46 млн
«Мы идем к тому, что у нас будет меньше людей, но они будут более высокооплачиваемые. Простой пример: три почтальона по 0,3 ставки или один, но на полную ставку. Но те люди, которые сейчас работают в компании, просто не готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада. Они привыкли, что работают три дня, а два дня с внуком или на другой работе», — сказал он.
Кроме того, Смелянский отметил проблемы, связанные с автоматизацией деятельности компании.
«Попробуй, найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы хотим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать, — нужны более высокие зарплаты», — пояснил топ-менеджер.
«Но одно дело, когда ты приглашаешь человека и говоришь, смотри, система легкая, прямо как на iPhone, можешь за день научиться, и дальше будешь работать. И не просто работать, а каждый день в углу экрана видеть, какую ты премию заработал. Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше, ничем хорошим это не закончится», — сказал Смелянский.
Он также отметил, что очень многие специалисты не готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности.
«Госсектор накладывает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь нужно большое желание», — отметил гендиректор Укрпочты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти 53 миллиона: в сеть «слили» персональные данные украинцевВчера, 15:14 - 5002 6
Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и беднымиПозавчера, 17:00 - 1100 3
Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторовВчера, 16:30 - 854 3
Цена на газ в Европе превысила 770 долларов53 мин. назад - 95 2
Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбереженийВчера, 09:00 - 5435 2
Сколько платят айтишникам в крупных городах УкраиныВчера, 12:02 - 5094
Почти 53 миллиона: в сеть «слили» персональные данные украинцевВчера, 15:14 - 5002 6
Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов в УкраинеВчера, 20:00 - 4392
Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцевВчера, 13:00 - 1613 1
С 2023 года мы будем знать обо всех зарубежных активах наших граждан, — ГетманцевВчера, 15:44 - 1547 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Около часа назад - 11
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Вчера, 11:33 - 378 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреПозавчера, 11:56 - 250
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 596 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1862