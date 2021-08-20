Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставку

Укрпочта стремится к тому, чтобы в компании работало меньшее количество людей, но с более высокими заработками.

Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также: «Укрпочта» получит первый автоматизированный логистическо-сортировочный центр за $46 млн

«Мы идем к тому, что у нас будет меньше людей, но они будут более высокооплачиваемые. Простой пример: три почтальона по 0,3 ставки или один, но на полную ставку. Но те люди, которые сейчас работают в компании, просто не готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада. Они привыкли, что работают три дня, а два дня с внуком или на другой работе», — сказал он.

Кроме того, Смелянский отметил проблемы, связанные с автоматизацией деятельности компании.

«Попробуй, найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы хотим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать, — нужны более высокие зарплаты», — пояснил топ-менеджер.

«Но одно дело, когда ты приглашаешь человека и говоришь, смотри, система легкая, прямо как на iPhone, можешь за день научиться, и дальше будешь работать. И не просто работать, а каждый день в углу экрана видеть, какую ты премию заработал. Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше, ничем хорошим это не закончится», — сказал Смелянский.

Он также отметил, что очень многие специалисты не готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности.

«Госсектор накладывает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь нужно большое желание», — отметил гендиректор Укрпочты.