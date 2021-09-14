Каких онлайн-репетиторов заказывали украинцы в 2021 году

В этом году в интернете активнее всего искали преподавателей по школьным предметам. По сравнению с прошлым годом спросна онлайн-уроки вырос на 26% и почти в 2 раза превысил показатели докарантиного 2019 года.

Cпециально для Finance.ua онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, услуги каких онлайн-репетиторов заказывали украинцы в сети в этом году и сколько за них платили.

Кто в топе:

чаще всего онлайн-репетиторов нанимали для подготовки будущих абитуриентов к ЗНО , а также чтобы подтянуть учеников по базовым дисциплинам;

в этом году наиболее востребованными оказались преподаватели по физике. Спрос на онлайн-уроки по этой дисциплине вырос на 67%. Несмотря на востребованность, средний чек просел на 45% — 400 грн за урок;

на втором месте — учителя по точным наукам. Преподавателей по высшей математики нанимали на 44% чаще, чем в прошлом году, а учителей по информатики — на 18%. Один час занятий по этим двум дисциплинам обходится родителям от 450 до 635 грн;

чтобы исправить дефекты речи, в сети заказывали логопедов. Спрос на их услуги увеличился на 77%, а средний чек на 35% — 510 грн за часовое занятие.

От чего зависит цена занятий. На стоимость онлайн-урока влияет не только специфика предмета, а также опыт и квалификация педагога. Как правило, студенты предлагают услуги дешевле, чем преподаватели со стажем.

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Востребованность онлайн-репетиторов иностранных языков осталась на уровне прошлого года. Традиционно самый популярный — английский. По сравнению с прошлым годом спрос на преподавателей не изменился, однако по сравнению с докарантиным 2019 годом, востребованность возросла на 50%.

Один час занятий с репетитором по английскому языку обойдется в 615 грн, но может меняться в зависимости от объема работы, уровня языка и квалификации репетитора.

Спрос на частные уроки по немецкому языку просел на 35%, а вот желающих выучить польский в этом году увеличилось — рост спроса на 37%.

Напомним, учителя и преподаватели, которые не зарегистрированы субъектами предпринимательской деятельности, но предоставляют репетиторские услуги ученикам и студентам, обязаны декларировать свои доходы.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозируетє, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн;

с учетом макроэкономического прогноза, заложенного в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

с декабря 2021 года — до 6 500 тыс. гривен,

с октября 2022 года — до 6 700 тыс. гривен,

с января 2023 года — до 7 176 тыс. гривен,

с января 2024 — до 7 665 тыс. гривен.

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