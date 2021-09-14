Каких онлайн-репетиторов заказывали украинцы в 2021 году

В этом году в интернете активнее всего искали преподавателей по школьным предметам. По сравнению с прошлым годом спросна онлайн-уроки вырос на 26% и почти в 2 раза превысил показатели докарантиного 2019 года.
Cпециально для Finance.ua онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, услуги каких онлайн-репетиторов заказывали украинцы в сети в этом году и сколько за них платили.
Кто в топе:
От чего зависит цена занятий. На стоимость онлайн-урока влияет не только специфика предмета, а также опыт и квалификация педагога. Как правило, студенты предлагают услуги дешевле, чем преподаватели со стажем.
Востребованность онлайн-репетиторов иностранных языков осталась на уровне прошлого года. Традиционно самый популярный — английский. По сравнению с прошлым годом спрос на преподавателей не изменился, однако по сравнению с докарантиным 2019 годом, востребованность возросла на 50%.
Один час занятий с репетитором по английскому языку обойдется в 615 грн, но может меняться в зависимости от объема работы, уровня языка и квалификации репетитора.
Спрос на частные уроки по немецкому языку просел на 35%, а вот желающих выучить польский в этом году увеличилось — рост спроса на 37%.
Напомним, учителя и преподаватели, которые не зарегистрированы субъектами предпринимательской деятельности, но предоставляют репетиторские услуги ученикам и студентам, обязаны декларировать свои доходы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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