В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.
Finance.ua узнал детали об этом. По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, город будет фиксировать соблюдение на маршрутах:
Для фиксации нарушений инспекторы будут «вооружены» постоянно включенными боди-камерами.
Заместитель главы КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией.
«Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже полностью уволили. Если надо будет – уволим и следующий», – подчеркнул Константин Усов.
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