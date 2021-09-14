В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Finance.ua узнал детали об этом. По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, город будет фиксировать соблюдение на маршрутах:

температурного режима в салонах,

наличия всех необходимых документов у водителей,

отсутствия шумового и визуального загрязнения внутри автобуса,

наличия унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, технического состояние транспорта, чистоты, наличия форменной одежды у водителей,

приспособленности автобуса к перевозке лиц с инвалидностью и многое другое.

Для фиксации нарушений инспекторы будут «вооружены» постоянно включенными боди-камерами.

Заместитель главы КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией.

«Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже полностью уволили. Если надо будет – уволим и следующий», – подчеркнул Константин Усов.

Справка Finance.ua

для реального контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки «Укрметртестстандарт».

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr