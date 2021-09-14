НоваПей стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard

Финансовая компания НоваПей, входящая в группу компаний «Новая Почта», стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

«Компания НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных системы (МПС) Visa и MasterCard. В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide», — сказано в сообщении.

Для чего это необходимо. Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективно использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта

До этого НоваПей использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

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«Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер. Став участником МПС Visa и MasterCard, НоваПей может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета Новой почты для наших клиентов», — комментирует Андрей Кривошапко, СЕО НоваПей.