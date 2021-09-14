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Правительство финансово поможет малообеспеченным открыть свой бизнес

Правительство финансово поможет малообеспеченным открыть свой бизнес

В Украине с 1 января 2022 года введут государственную программу, в рамках которой малообеспеченные граждане смогут получить поддержку на социальное предпринимательство.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на V Украинском женском конгрессе.

«Мы с 1 января следующего года будем вводить программу для поддержки малообеспеченных — это социальное предпринимательство. То есть мы будем оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса», — рассказала Лазебная.

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Министр отметила, что эту программу уже опробовали в пилотном режиме в трех областях, и она показала хорошие результаты.

О чем речь:

  • в апреле 2021 года Кабинет Министров утвердил социальную программу, которая предусматривает предоставление финансовой помощи малообеспеченным семьям для получения экономической независимости. В ее основу положен принцип действий, реализованный в пилотном проекте Министерства социальной политики «Рука помощи», который проводился при поддержке Всемирного банка во Львовской, Харьковской и Полтавской областях;
  • программа предусматривает предоставление помощи в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 — 97,5 тыс. грн) для оплаты счетов на приобретение необходимого для открытия собственного дела оборудования и материалов.

Как отдавать этот кредит? В Минсоцполитики поясняли, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть, сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

По материалам Гордон
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