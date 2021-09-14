Правительство финансово поможет малообеспеченным открыть свой бизнес

В Украине с 1 января 2022 года введут государственную программу, в рамках которой малообеспеченные граждане смогут получить поддержку на социальное предпринимательство.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на V Украинском женском конгрессе.
«Мы с 1 января следующего года будем вводить программу для поддержки малообеспеченных — это социальное предпринимательство. То есть мы будем оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса», — рассказала Лазебная.
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Министр отметила, что эту программу уже опробовали в пилотном режиме в трех областях, и она показала хорошие результаты.
О чем речь:
Как отдавать этот кредит? В Минсоцполитики поясняли, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. То есть, сумма к возврату будет уменьшаться с каждым налоговым платежом. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.
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