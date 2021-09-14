0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

В МВФ рассказали, на чем сосредоточится миссия в Украине

В МВФ рассказали, на чем сосредоточится миссия в Украине

Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредотачиваться на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

Об этом заявил во время брифинга в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Читайте также: Глава НБУ назвал возможную сумму второго транша от МВФ

«Работа виртуальной оценочной миссии в Украине запланирована позже в этом месяце. Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце», — сказал Райс.

Он подчеркнул, что МВФ настроен в дальнейшем работать с украинскими властями по выполнению договоренностей, определенных текущей программой stand-by, для проведения обзора и выделения следующего транша.

«Мы будем сосредотачиваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого финансового положения и тому подобное», — отметил представитель Фонда.

Он также отметил, что не может назвать каких-либо сроков выделения следующего транша для Украины или относительно возможного продления программы. «Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно продолжаются», — добавил Райс.

Справка Finance.ua:

  • накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Киеве ожидают начало работы оценочной миссии МВФ 18 сентября;
  • он также подчеркнул, что украинская сторона выполнила все условия, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и рассчитывает на положительный результат о выделении следующего транша;
  • МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в июне прошлого года, которая предусматривает выделение около $ 5 млрд с немедленным предоставлением $ 2,1 млрд первого транша.
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.