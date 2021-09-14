В МВФ рассказали, на чем сосредоточится миссия в Украине

Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредотачиваться на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.
Об этом заявил во время брифинга в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
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«Работа виртуальной оценочной миссии в Украине запланирована позже в этом месяце. Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце», — сказал Райс.
Он подчеркнул, что МВФ настроен в дальнейшем работать с украинскими властями по выполнению договоренностей, определенных текущей программой stand-by, для проведения обзора и выделения следующего транша.
«Мы будем сосредотачиваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого финансового положения и тому подобное», — отметил представитель Фонда.
Он также отметил, что не может назвать каких-либо сроков выделения следующего транша для Украины или относительно возможного продления программы. «Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно продолжаются», — добавил Райс.
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