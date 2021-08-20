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День финансов: основные показатели проекта госбюджета Украины-2022 - курс, зарплаты, субсидии

День финансов: основные показатели проекта госбюджета Украины-2022 - курс, зарплаты, субсидии

Во вторник, 14 сентября обнародованы основные макроэкономические показатели, заложенные в проекте Государственного бюджета на 2022 год:

  • Курс гривны к доллару. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6−28,7 грн/доллар. Дефицит госбюджета-2022 планируется на уровне 3,5%.
  • 12 миллиардов на субсидии. Правительство обратилось к Верховной Раде с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн. Премьер-министр отметил, что на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи. Также он рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев.
  • Зарплаты. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн. Также он добавил, что Кабинет Министров планирует повышение минимальной зарплаты на 200 гривен или на 3% до 6,7 тыс. гривен в 2022 году.

Помимо показателей бюджета-2022:

Назначен новый глава «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин. Он будет работать на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.

В парламенте предлагают убрать несколько налогов. В финансовом комитете Верховной Рады рассматривают правки к законопроекту 5600, который уже прошел первое чтение и сейчас прорабатывается в профильном комитете. К документу подали 11 319 правок – самые главные тезисы.

Банки изменили ставки. По состоянию на 1 сентября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по данным НБУ, сократился на 0,8% до 679,612 млрд гривен по сравнению с данными на 1 августа. Средняя процентная ставка по гривневым депозитам в августе для юрлиц выросла на 0,5 п. п. до 4,6%, для физлиц – снизилась на 0,1 п. п. до 6,9%.

ТОП-5 самых громких дел в отношении украинских судей. В Совете общественного контроля НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) решили ознакомить общество с интересными делами против судей, которые продолжаются или завершились за последние два года.

Новые ограничения в каждой из зон карантина. Кабинет Министров 13 сентября утвердил изменения в карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В свою очередь Министерство здравоохранения обнародовало разъяснение новых карантинных норм при разных уровнях эпидопасности.

По материалам Finance.UA
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