День финансов: основные показатели проекта госбюджета Украины-2022 - курс, зарплаты, субсидии

Во вторник, 14 сентября обнародованы основные макроэкономические показатели, заложенные в проекте Государственного бюджета на 2022 год:
Помимо показателей бюджета-2022:
Назначен новый глава «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин. Он будет работать на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.
В парламенте предлагают убрать несколько налогов. В финансовом комитете Верховной Рады рассматривают правки к законопроекту 5600, который уже прошел первое чтение и сейчас прорабатывается в профильном комитете. К документу подали 11 319 правок – самые главные тезисы.
Банки изменили ставки. По состоянию на 1 сентября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по данным НБУ, сократился на 0,8% до 679,612 млрд гривен по сравнению с данными на 1 августа. Средняя процентная ставка по гривневым депозитам в августе для юрлиц выросла на 0,5 п. п. до 4,6%, для физлиц – снизилась на 0,1 п. п. до 6,9%.
ТОП-5 самых громких дел в отношении украинских судей. В Совете общественного контроля НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) решили ознакомить общество с интересными делами против судей, которые продолжаются или завершились за последние два года.
Новые ограничения в каждой из зон карантина. Кабинет Министров 13 сентября утвердил изменения в карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В свою очередь Министерство здравоохранения обнародовало разъяснение новых карантинных норм при разных уровнях эпидопасности.
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