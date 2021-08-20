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Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 год

Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 год

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6−28,7 грн/доллар.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

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«Курс остается в пределах 28,6−28,7», — сказал он.

Шмыгаль напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022−2024 годы, одобренной правительством летом 2021 года.

Отметим, Кабинет Министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022−2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

  • банкиры прогнозируют, что курс гривны после укрепления летом ослабится осенью до 28 грн/$ 1 за счет оживления деловой и потребительской активности, а также покупки энергоносителей к отопительному сезону.

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По материалам РБК-Украина
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