Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 год

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6−28,7 грн/доллар.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.
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«Курс остается в пределах 28,6−28,7», — сказал он.
Шмыгаль напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022−2024 годы, одобренной правительством летом 2021 года.
Отметим, Кабинет Министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022−2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы.
Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
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