Банкиры назвали факторы укрепления гривны с начала года

Главными факторами стали рост цен на экспортные товары и поступления валюты из-за границы — как в виде инвестиций нерезидентов в украинские ОВГЗ, так и в виде заимствований на внешних рынках.

Такую точку зрения высказали участники круглого стола «Курс гривны осенью: стоит ли ждать девальвации?», проведенного «Финансовым клубом».

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«Стоит отметить в первую очередь рекордные цены на товары нашего экспорта — это, наверное, основной фактор укрепления гривны. Рост цен касается как сельхозпродукции, так и металлургии», — считает начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

«С начала года сталь выросла в цене на 6%, руда — на 2%, кукуруза — на 15%, пшеница и масло — на 10%. Если говорить о последних 12 месяцах, то рост цен был на уровне 30−60%», — подсчитал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.

Также Роман Шпек напоминает, что в этом году в Украине небывалый урожай зерновых — около 79 млн тонн, что на 22% выше показателей прошлого года. «Трейдеры, которые скупили зерно, сейчас продают валюту», — объясняет он.

Вторая причина укрепления гривны – увеличение доли нерезидентов в украинских ОВГЗ. «Доля нерезидентов увеличилась в первой половине года, пиковые значения — на уровне 110 млрд грн — зафиксированы в июне. Мы начинали этот год с курса доллара 28,5 грн — это очень приятный курс для вхождения», — пояснил начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса Банка Альянс Станислав Лисянский.

Сдерживающими факторами директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев называет также обострение ситуации на Востоке Украины и фиксацию прибыли нерезидентами. «Когда эти факторы ушли, укрепление гривны стало более существенным», — пояснил он.

Также Станислав Лисянский рассказал, что существенным психологическим фактором стало ожидание открытия рынка земли. «С начала года все обсуждали этот вопрос, ожидали, что в Украину придут большие инвестиции. Но сейчас этот рынок лишь набирает обороты, ждем инвестиций чуть позже, когда сделок станет больше», — добавил он.

Однако эксперты отмечают, что ревальвация могла быть более существенной. «Весной сработал экстренный фактор — закупка вакцин для борьбы с COVID-19. Это вынуждало государство в марте — апреле покупать валюту, что увеличило спрос на валюту и удержало курс почти до конца мая на уровне 27,5 грн/$, когда экспортеры начали продавать излишки валютной выручки», — пояснил Станислав Лисянский.

Летом курс гривны поддержали государственные компании «Укравтодор» и «Укрзализныця». «Компании привлекли средства на внешних рынках», — пояснил Юрий Гриненко. «Укравтодор» в июне разместил на Лондонской бирже серию бондов «Большая стройка» на $ 700 млн, а «Укрзализныця» в июле получила от размещения еврооблигаций $ 300 млн.

«В середине августа стало известно, что МВФ выделит своим членам безвозвратную помощь. И хотя $ 2,7 млрд Украина получила лишь в конце месяца, валютный рынок отреагировал на хорошую новость еще в середине августа», — рассказал начальник финансового департамента Пиреус Банка Александр Старцев.

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