Кабмин назначил нового главу «Укравтодора»

Правительство назначило нового главу «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В распоряжении указано: «Назначить Кузькина Евгения Юрьевича главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины».
Он будет на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.
Фото: ukravtodor.gov.ua
Евгений Кузькин — доктор экономических наук, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Украины». Награжден орденом «За заслуги» II степени.
На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности «Укравтодора».
С июня 2020 года пребывал в должности первого заместителя главы «Укравтодора».
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