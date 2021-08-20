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Кабмин назначил нового главу «Укравтодора»

Кабмин назначил нового главу «Укравтодора»

Правительство назначило нового главу «Укравтодора». Им стал Евгений Кузькин.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В распоряжении указано: «Назначить Кузькина Евгения Юрьевича главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины».

Он будет на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.


Фото: ukravtodor.gov.ua

Евгений Кузькин — доктор экономических наук, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Украины». Награжден орденом «За заслуги» II степени.

На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности «Укравтодора».

С июня 2020 года пребывал в должности первого заместителя главы «Укравтодора».

По материалам Главком
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