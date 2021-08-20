Минздрав разъяснил, как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина

Кабинет Министров 13 сентября утвердил изменения в карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В свою очередь Министерство здравоохранения обнародовало разъяснение новых карантинных норм при разных уровнях эпидопасности.
Зеленый уровень (вся Украина):
Желтый уровень (вся Украина). Запрещено:
Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у более 80% персонала и 100% посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.
Оранжевый уровень (регионы):
Красный уровень (регионы). Запрещено:
Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у всего персонала и всех посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.
Инфографика: Минздрав
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