Минздрав разъяснил, как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина

Кабинет Министров 13 сентября утвердил изменения в карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В свою очередь Министерство здравоохранения обнародовало разъяснение новых карантинных норм при разных уровнях эпидопасности.

Зеленый уровень (вся Украина):

обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Желтый уровень (вся Украина). Запрещено:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID -сертификат.

Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у более 80% персонала и 100% посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.

Оранжевый уровень (регионы):

ограничения и нормы желтого уровня;

местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Красный уровень (регионы). Запрещено:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;

и других развлекательных заведений, кинотеатров; работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID -сертификат;

-сертификат; проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у всего персонала и всех посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.



Инфографика: Минздрав