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Минздрав разъяснил, как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина

Минздрав разъяснил, как будут работать новые ограничения в каждой из зон карантина

Кабинет Министров 13 сентября утвердил изменения в карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В свою очередь Министерство здравоохранения обнародовало разъяснение новых карантинных норм при разных уровнях эпидопасности.

Зеленый уровень (вся Украина):

  • обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Желтый уровень (вся Украина). Запрещено:

  • массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у более 80% персонала и 100% посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.

Оранжевый уровень (регионы):

  • ограничения и нормы желтого уровня;
  • местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Красный уровень (регионы). Запрещено:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
  • работа заведений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Ограничения не будут применяться в случае наличия желтых или зеленых COVID-сертификатов у всего персонала и всех посетителей заведений, кроме лиц, которые не достигли 18 лет.


Инфографика: Минздрав

По материалам Finance.UA
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