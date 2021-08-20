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В парламенте предлагают убрать несколько налогов: кого коснутся изменения

В парламенте предлагают убрать несколько налогов: кого коснутся изменения

В финансовом комитете Верховной Рады рассматривают правки к законопроекту 5600. В документе депутаты предлагают убрать несколько налогов.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

По его словам, законопроект уже прошел первое чтение и сейчас прорабатывается в профильном комитете. К документу подали 11 319 правок. Самые главные:

  • исключено налогообложение НДС операций по поставке жилья (кроме первой поставки), норма, которая бы повлекла подорожание квартир до 20%;

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  • исключено налогообложение дохода от продажи с/х продукции, выращенной фермерами на земельных участках площадью более 0,5 га. Вместо этого введена обязанность налогообложения при продаже продукции на сумму от 12 минимальных зарплат в год (сейчас это 72 тыс. грн);
  • предусмотрено, что минимальное налоговое обязательство (МНО) не определяется для земельных участков, которые находятся в пределах населенных пунктов. То есть граждане, имеющие огороды в пределах городов/сел, не должны будут платить МНО;
  • исключено увеличение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных свыше 180 дней;
  • исключено положение об установлении дополнительных требований к праву на бюджетное возмещение (стоимость переработки не менее 8% от цены продажи товара). К первому чтению предлагалась норма, которая предусматривала, что право на бюджетное возмещение не получают те, кто просто купил и перепродал продукцию без какой-то переработки или усовершенствования;
  • уточнено право взыскивать налоговый долг ГНС без обращения в суд по всему налоговому долгу, возникшему по самостоятельному декларированию налогоплательщика. Сейчас существует ограничение: налоговая может взыскать таким образом долг, по которому сумма не менее 5 млн грн и имеется неуплата в течение 90 дней.

В первом чтении предлагалось убрать эти ограничения, то есть дать право налоговой взыскивать без суда долг на любую сумму и даже с одним днем задержки уплаты. Комитету предлагается убрать только ограничения по сумме, а неуплату в течение 90 дней предлагается оставить в действующей редакции;

  • исключена норма, которая позволила бы налоговикам запретить распоряжаться имуществом предприятия, если проверка находит якобы недоплату налогов в бюджет;
  • исключено положение о налогообложении земельных участков, которыми пользуются без оформления правоустанавливающих документов (самозахваты).
По материалам Минфин.com.ua
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