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В правительстве объяснили, где планируют брать дополнительно 12 миллиардов на субсидии

В правительстве объяснили, где планируют брать дополнительно 12 миллиардов на субсидии

Правительство обратилось к Верховной Раде с предложением увеличить размер субсидий в бюджете на 12 млрд грн.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

«Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд. Из этих денег мы будем предлагать Парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.

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«Через электронные реестры была проведена верификация получателей субсидий. Субсидии – это о справедливости, а потому очень важно, чтобы помощь получали люди, которые в ней действительно нуждаются, а не те, что сдают в аренду по 5-6 квартир», — подчеркнул Глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет на 2021 год.

Справка Finance.ua:

  • субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. По истечении срока получения субсидии органы соцзащиты самостоятельно производят перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан;
  • получатели субсидий могут самостоятельно узнать о начислении выплаты и о ее размере. Сделать это можно на специальном портале. Информация о размере начисленной компенсации содержится в едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.
По материалам Finance.UA
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