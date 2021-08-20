ТОП-5 самых громких дел в отношении украинских судей-коррупционеров

В Совете общественного контроля НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) решили ознакомить общество с интересными делами против судей, которые продолжаются или завершились за последние два года.
“Отметим, в полную силу антикоррупционная вертикаль в Украине начала работать в сентябре 2019 года. Именно тогда начал свою работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС). К тому времени судей судили их коллеги, приговоры были оправдательными, а пойманные на взятках выходили на судейскую пенсию. Именно с появлением ВАКС впервые коррумпированных судей стали судить не их коллеги, а люди, которые прошли отбор на добропорядочность”, – отмечают в НАБУ.
За это время ВАКС вынес приговоры 8 судьям. Три приговора вынесены окончательно. Двое судей отбывают наказание. Еще 5 обжалуют приговоры в апелляции.
Вот несколько самых громких случаев судейской коррупции:
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