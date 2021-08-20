ТОП-5 самых громких дел в отношении украинских судей-коррупционеров

В Совете общественного контроля НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) решили ознакомить общество с интересными делами против судей, которые продолжаются или завершились за последние два года.

“Отметим, в полную силу антикоррупционная вертикаль в Украине начала работать в сентябре 2019 года. Именно тогда начал свою работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС). К тому времени судей судили их коллеги, приговоры были оправдательными, а пойманные на взятках выходили на судейскую пенсию. Именно с появлением ВАКС впервые коррумпированных судей стали судить не их коллеги, а люди, которые прошли отбор на добропорядочность”, – отмечают в НАБУ.

За это время ВАКС вынес приговоры 8 судьям. Три приговора вынесены окончательно. Двое судей отбывают наказание. Еще 5 обжалуют приговоры в апелляции.

Вот несколько самых громких случаев судейской коррупции:

самый большой срок заключения получил экс-судья Хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев за получение взятки в размере 570 тыс. грн для принятия «правильного» решения. ВАКС назначил Меденцеву 9 лет с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно, поскольку Меденцев бежал из Украины и находится в розыске. Кроме этого, суд применил спецконфискацию 250 тыс. грн, которые были обнаружены в ходе обыска. Подробности можно почитать по ссылке;

еще один судья из Одессы, Анатолий Целух, получил 5 лет с конфискацией. Судья требовал взятку за разрешение спора. ВАКС присудил ему 7 лет лишения свободы, однако в апелляции два года срок заключения экс-судье сократили. После отбытия наказания Целух еще три года не будет иметь права работать судьей и правоохранителем;

2,5 года лишения свободы получил экс-судья Октябрьского суда Днепра Вадим Галичий, который за $10 тыс. обещал помочь своему знакомому решить вопрос по уголовным делам в отношении фиктивного предпринимательства, кражи с проникновением в жилище и угона автомобиля. Дело тянулось с 2016 года, когда был задержан судья, а приговор был провозглашен в марте 2021 года;

2 года получил экс-судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко, который за вознаграждение обещал повлиять на судей местного суда, чтобы те не привлекали к ответственности пьяного водителя. Отметим, в 2019 году этот суд прекратил существование в рамках реформы. Впрочем, это дело показательное, ведь судили не окружного судью первого звена, а того, кто рассматривал апелляционные жалобы всей области. Пономаренко еще и пригрозил водителю, что если он не даст денег, то его лишат прав и оштрафуют на крупную сумму. Это был один из первых приговоров по статье 369-2 УК “Злоупотребление влиянием” и первый реальный срок за это в истории Украины;