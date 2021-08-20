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Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев

Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев

Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК „Нафтогаза“ на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. В большинстве газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей», — отметил он.

Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.

«Мы как правительство и „Нафтогаз“ как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта», — добавил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что годовое потребление газа населением и промышленностью в Украине составляет около 22−23 млрд кубометров. Чуть больше 13 млрд кубометров — это собственная украинская добыча.

«Фактически весь этот газ идет на потребление населением. Оно потребляет около 14 млрд кубометров — немножко, на 5−10%, больше, чем собственная добыча. Соответственно, цена 7,96 грн дает возможность обеспечить себестоимость добычи и поставки украинского газа», — добавил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что в бюджетной сфере и теплокоммунэнерго «Нафтогаз» предложил цену 7,44 грн. Это было сделано для того, чтобы дать возможность удержать на должном уровне — уровне прошлого года — тарифы на теплоснабжение и водоснабжение.

Справка Finance.ua:

  • в июле украинцы оплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,1 млрд грн, или на 3,16% — до 64,3 млрд грн;
  • эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук сообщал, что цена на газ для населения до апреля 2022 года не изменится, поскольку уже подписаны соответствующие контракты между «Нафтогазом Украины» и поставщиками.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам Обозреватель
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