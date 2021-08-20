Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев

Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК „Нафтогаза“ на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. В большинстве газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей», — отметил он.
Премьер отметил, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за тысячу кубометров.
«Мы как правительство и „Нафтогаз“ как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта», — добавил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что годовое потребление газа населением и промышленностью в Украине составляет около 22−23 млрд кубометров. Чуть больше 13 млрд кубометров — это собственная украинская добыча.
«Фактически весь этот газ идет на потребление населением. Оно потребляет около 14 млрд кубометров — немножко, на 5−10%, больше, чем собственная добыча. Соответственно, цена 7,96 грн дает возможность обеспечить себестоимость добычи и поставки украинского газа», — добавил Шмыгаль.
Глава правительства сообщил, что в бюджетной сфере и теплокоммунэнерго «Нафтогаз» предложил цену 7,44 грн. Это было сделано для того, чтобы дать возможность удержать на должном уровне — уровне прошлого года — тарифы на теплоснабжение и водоснабжение.
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