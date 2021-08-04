День финансов: история Новой Почты, услуги в системе «е-Предприниматель», Стратегия экономической безопасности

Четверг, 12 августа. Finance.ua продолжает цикл материалов к 30-й годовщине Независимости Украины. Сегодня расскажем о «Новой почте» — крупнейшем сервисе экспресс-доставки страны:

Стратегия экономической безопасности. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение о Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года. Стратегия определяет, что национальными интересами Украины являются устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами.

24 услуги в системе «е-Предприниматель». Кабмин запускает проект, благодаря которому пройти все процедуры открытия малого бизнеса можно будет в одном “окне” через портал “Дія”. Проект будут реализовывать в течение 2021−2022 годов. С помощью системы «е-Предприниматель» можно будет получить 24 услуги. Например: регистрация ФЛП, регистрации РРО и ПРРО, представление информации о спросе на рабочую силу, открытие банковского счета.

Кроме того, правительство начинает эксперимент по переводу в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур. Так, через «Дію» бизнес сможет получить 13 лицензий.

Спецпропуски на транспорт. В Киеве 10 августа заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок на доступ к общественному транспорту в случае усиления карантинных ограничений. В КГГА объяснили, что при регистрации в электронной системе подачи заявок руководитель подает списки работников. После положительного решения последний получит соответствующее письмо, а транспортные карточки его работников автоматически активируются.

Цены на жилье в городах-миллионниках Украины. Как рассказали аналитики OLX Недвижимость, накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, Харькове и Днепре по сравнению с весной подорожала на 3%, в Одессе — на 5%, а во Львове — на 2%. Тем, кто планирует подыскать в столице новое отдельное жилье на долгий срок, придется выложить не менее 7 тыс. грн, а в регионах – от 5 тыс. Где выгоднее всего арендовать жилье в преддверии учебного и рабочего сезона, рассказываем по ссылке.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объяснит, почему не стоит ожидать снижения цен на недвижимость. Кроме того, он расскажет о нюансах реконструкции и сноса устаревшего жилья и о том, какие есть плюсы Государственного накопительного фонда:

Подтверждение стажа без трудовой книжки. Кабмин утвердил для отдельных категорий изменения в правила подтверждения трудового стажа. Так, у людей, которые потеряли свою трудовую книжку и находились под стражей, на принудительном лечении или отбывали наказание в тюрьме, единственным способом подтвердить стаж станет обращение в суд.

Новые цены на электроэнергию. Реакция читателей. 11 августа правительство приняло решение снизить тариф на электроэнергию для части населения: с 1 октября домохозяйства, которые потребляют менее 250 кВт-ч в месяц, будут платить за э/э по тарифу 1,44 грн / кВт-ч. В правительстве убеждают, что таких среди потребителей аж 80% – именно их будет касаться нововведение. Для остальных тариф останется без изменений – то есть 1,68 грн/кВт-ч. Читатели Finance.ua активно обсуждали тему в комментариях, соцсетях и на форуме. Самое интересное – читайте здесь.