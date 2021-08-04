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Кабмин определил, как подтвердить страховой стаж без трудовой книжки

Кабмин определил, как подтвердить страховой стаж без трудовой книжки

Кабинет Министров на заседании 11 августа утвердил изменения в Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые содержались под стражей, отбывали наказание в местах лишения свободы или находились на принудительном лечении.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день законодательством предусмотрено, что время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении подтверждается справками правоохранительных органов и засчитывается в трудовой стаж при наличии документов о реабилитации (справки суда, органов прокуратуры или предварительного расследования о прекращении уголовного производства или справки суда о принятии оправдательного приговора).

Таким образом, документами, подтверждающими вышеуказанные факты, являются справки уполномоченных органов о реабилитации. Однако действующим порядком не урегулирован момент, если такие справки отсутствуют.

В связи с этим документом предусмотрено, что в случае отсутствия необходимых справок время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении устанавливается в судебном порядке.

Следует отметить, что в соответствии с Законом “О пенсионном обеспечении” гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, а также репрессированным лицам, которых реабилитировали, время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы, а также нахождения на принудительном лечении засчитывается в стаж в тройном размере.

Справка Finance.ua:

  • при утрате документов о заработной плате и невозможности их восстановить украинцы могут идти на пенсию, устанавливая заработную плату за конкретный период без поисков своих бывших работодателей;
  • в Министерстве социальной политики рассказали, как будут зависеть пенсии будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. На минимальные выплаты смогут рассчитывать украинцы со стажем не менее 5 лет;
  • Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета Министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

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По материалам Обозреватель
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