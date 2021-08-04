Кабмин определил, как подтвердить страховой стаж без трудовой книжки

Кабинет Министров на заседании 11 августа утвердил изменения в Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые содержались под стражей, отбывали наказание в местах лишения свободы или находились на принудительном лечении.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.
Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день законодательством предусмотрено, что время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении подтверждается справками правоохранительных органов и засчитывается в трудовой стаж при наличии документов о реабилитации (справки суда, органов прокуратуры или предварительного расследования о прекращении уголовного производства или справки суда о принятии оправдательного приговора).
Таким образом, документами, подтверждающими вышеуказанные факты, являются справки уполномоченных органов о реабилитации. Однако действующим порядком не урегулирован момент, если такие справки отсутствуют.
В связи с этим документом предусмотрено, что в случае отсутствия необходимых справок время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и время пребывания на принудительном лечении устанавливается в судебном порядке.
Следует отметить, что в соответствии с Законом “О пенсионном обеспечении” гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, а также репрессированным лицам, которых реабилитировали, время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы, а также нахождения на принудительном лечении засчитывается в стаж в тройном размере.
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