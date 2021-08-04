Новые цены на электроэнергию: довольны ли читатели снижением тарифов

11 августа Правительство приняло решение снизить тариф на электроэнергию для части населения: с 1 октября домохозяйства, которые потребляют менее 250 кВт-ч в месяц, будут платить за э/э по тарифу 1,44 грн / кВт-ч.
В правительстве убеждают, что таких среди потребителей аж 80% – именно их будет касаться нововведение. Для остальных тариф останется без изменений – то есть 1,68 грн/кВт-ч.
💡 Читатели Finance.ua активно обсуждали тему в комментариях, соцсетях и на форуме.
Значительное большинство пришло к выводу, что такая цена является экономически необоснованной.
Форумчане также писали, что этим шагом власть пытается обвести украинцев вокруг пальца: мол, сначала повысили тарифы вдвое, а теперь снижают.
Один из пользователей форума отметил, что отсутствие льготы на первые 100 кВт сильно ударит по карманам украинцев – и даже учитывая снижение тарифа, потребители все равно будут платить больше.
Форумчанин с никнеймом Moimir подсчитал, что до отмены льготного тарифа 250 кВт стоили 342 грн (100 кВт × 90 коп. + 150 кВт × 1,68 грн), а с новым тарифом те, кто потребляет до 250 кВт, за такое количество э/э будут платить 360 грн.
Более того, некоторые пользователи остались недовольны расчетами правительства относительно уровня потребления, к которому применяется новый тариф.
По подсчетам властей, среднемесячное потребление одного украинского домохозяйства в 2020 году составило 168 кВт-час.
В комментариях нашего Telegram-канала Marina Moroz написала, что семья, где регулярно пользуются необходимой техникой, точно не “уложится” в вышеуказанный лимит.
Так же считает и форумчанин zarturags: по его мнению, такой тариф будет выгодным только для пенсионеров, ведь именно этот слой населения потребляет очень мало электроэнергии.
Кое-кто, например, шутил, что такое удешевление э/э будет выгодным для майнеров. Но пользователь Oleksandr Dunets развеял этот миф, отметив, что майнеры потребляют намного больше электроэнергии, поэтому новый тариф никак не повлияет на их расходы.
А вот читатель Finance.ua с ником Mirax нашел в этой ситуации интересное сравнение: мужчина сравнил энергетику с водкой. 😃
Напишите и вы, что думаете о новом тарифе на электроэнергию для украинцев? Поможет ли он сэкономить на платежках?
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